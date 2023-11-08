Російська армія за минулу добу 108 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За добу загарбники випустили по регіону загалом 538 снарядів із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, безпілотників й авіації.

По самому Херсону ворог випустив 16 снарядів.

«Ворожі влучання відбулися по житлових кварталах населених пунктів області, території заводу в Херсоні та інженерній споруді в Херсонському районі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.