Вчора, 8 листопада о 15:19 на автодорозі Вознесенськ — Бузьке, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля FAW.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Миколаївської області.

Відомо, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та здійснив з’їзд в кювет з подальшим лобовим зіткненням з деревом.

В результаті події керманич 1991 року народження від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокувало тіло загиблого водія.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в одному з дворів Центрального району пенсіонер, збив семирічного хлопчика, який виїхав на проїзну частину, лежачи на скейті.

Раніше повідомлось, що на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.

До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Oktavia.