Вчора, 8 листопада о 15:19 на автодорозі Вознесенськ — Бузьке, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля FAW.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Миколаївської області.
Відомо, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та здійснив з’їзд в кювет з подальшим лобовим зіткненням з деревом.
В результаті події керманич 1991 року народження від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокувало тіло загиблого водія.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, в одному з дворів Центрального району пенсіонер, збив семирічного хлопчика, який виїхав на проїзну частину, лежачи на скейті.
Раніше повідомлось, що на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.
До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Oktavia.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Вчора, 8 листопада о 15:19 на автодорозі Вознесенськ — Бузьке, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля FAW.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Миколаївської області.
Відомо, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та здійснив з’їзд в кювет з подальшим лобовим зіткненням з деревом.
В результаті події керманич 1991 року народження від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокувало тіло загиблого водія.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, в одному з дворів Центрального району пенсіонер, збив семирічного хлопчика, який виїхав на проїзну частину, лежачи на скейті.
Раніше повідомлось, що на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.
До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Oktavia.