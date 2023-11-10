Первомайський міський районний суд Миколаївської області визнав мобілізованого військового винним у самовільному залишенні військової частини, вчиненому в бойовій обстановці, та у втраті військового майна.
Вироком суду солдата остаточно засуджено до 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні за частиною 5 статті 407, частиною 3 статті 413 КК України, повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону .
Доведено, що військовослужбовець, у березні-квітні 2022 року, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов’язків військової служби, самовільно залишив розташування підрозділу та незаконно перебував поза межами частини до червня 2023 року.
«Крім того, діючи з необережністю та порушуючи правила зберігання зброї, солдат залишив ввірену йому для службового користування зброю в одному з приміщень, що у подальшому призвело до її втрати, у зв’язку з чим державі завдано збитків на суму 37,5 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.
Раніше на Миколаївщині мобілізованого військового засудили до 5 років в’язниці за самовільне залишення військової частини.
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Первомайський міський районний суд Миколаївської області визнав мобілізованого військового винним у самовільному залишенні військової частини, вчиненому в бойовій обстановці, та у втраті військового майна.
Вироком суду солдата остаточно засуджено до 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні за частиною 5 статті 407, частиною 3 статті 413 КК України, повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону .
Доведено, що військовослужбовець, у березні-квітні 2022 року, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов’язків військової служби, самовільно залишив розташування підрозділу та незаконно перебував поза межами частини до червня 2023 року.
«Крім того, діючи з необережністю та порушуючи правила зберігання зброї, солдат залишив ввірену йому для службового користування зброю в одному з приміщень, що у подальшому призвело до її втрати, у зв’язку з чим державі завдано збитків на суму 37,5 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.
Раніше на Миколаївщині мобілізованого військового засудили до 5 років в’язниці за самовільне залишення військової частини.