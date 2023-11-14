Вчора, 13 листопада, росіяни обстріляли цивільну автівку у передмісті Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала мешканка Баштанки та її двох місячна дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Відомо, що снаряд влучив в їх машину, у результаті чого дідусь який був за кермом згорів, а жителька Баштанської громади Оля маючи тяжкі поранення винесла малечу із палаючої машини.

Наразі пані Ольга знаходиться в реанімації.

Жінку можна підтримати фінансово, номера банківських карт:

Безручко Ірини — 4149 4991 54072720 ;

; Безручко Юлія(мама пані Ольги) — 4731219654300080;

Нагадаємо, що у понеділок, 13 листопада, росіяни влучили артилерією в цивільну автівку у передмісті Херсона, в якій двомісячна дівчинка та її рідні поверталися з медогляду. У результаті ворожого обстрілу загинув водій авто, дитина з мамою отримали поранення.