Сьогодні, 14 листопада, невідомий БпЛА знову атакував Тамбовський пороховий завод.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що безпілотник намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області.Невідомий дрон упав на територію «Тамбовського порохового заводу».

Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси.

Крім того, виникла пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити.

Нагадаємо, що у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.

Також нагадаємо, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Раніше, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.