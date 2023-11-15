Російські війська минулої доби обстріл Херсонської області. Внаслідок атаки семеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ДШК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів», — зазначив голова ОВА.

За словами Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, установу виконання покарань у Херсонському районі, пункт незламності та будівлю навчального закладу у Бериславському районі.

Нагадаємо, що вчора, 14 листопада, о 09:32 та 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.