Правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям Вознесенського району Миколаївщини за фактом незаконної порубки дерев та їх продажу.

Про це повідомили пресслужби Нацполіції та Прокуратури Миколаївської області.

За даними слідства, наприкінці 2020 року двоє чоловіків, віком 23 та 30 років, налагодили схему від незаконної порубки дерев до продажу деревини за оголошенням у інтернет-мережі. Викрили чоловіків під час чергової незаконної порубки дерев у одній із лісосмуг району.

Наразі правоохоронцями задокументовано понад 10 фактів незаконних вирубок дерев, що за попередніми підрахунками заподіяло шкоду навколишньому природньому середовищу на понад мільйон гривень.

У ході обшуків на території домоволодінь зловмисників виявлено бензопили, сокири і транспортні засоби, які чоловіки використовували під час незаконної рубки та перевезення дерев.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Наразі перевіряється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині упіймали двох дроворубів, які без дозволів пиляли акації між селами Крива Балка та Шурине. Кожен з них сплатить штраф 510 гривень.