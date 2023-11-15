У Вознесенському районі жінка нанесла смертельне ножове поранення співмешканцю.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Зазначається, що 13 листопада близько 11:50 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Братської громади про те, що чоловікові нанесли ножове поранення.

На місці події медики констатували смерть потерпілого та виявили на його тілі ножове поранення грудної клітини.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці зʼясували, що смертельного поранення 51-річному чоловікові завдала заявниця. Вдень під час спільного вживання алкоголю між 63-річною жінкою та її співмешканцем виникла сварка, під час якої зловмисниця схопила ножа і вдарила ним чоловіка у груди.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину — ніж, та направили його на експертне дослідження.

Оперативники доставили зловмисницю до відділку поліції, де слідчі затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше фігурантка вже притягалась до кримінальної відповідальності.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За погодженням із прокурором слідчі направили в суд клопотання про обрання зловмисниці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, через ревнощі на Миколаївщині чоловік вбив свою колишню та її родину, а потім застрелився сам.