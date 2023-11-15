РФ обстріляла співробітників ДСНС, які приїхали гасити пожежу після попереднього прильоту у Запорізькій області. Двоє рятувальників загинули. Трьох поранено.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За даними міністра, також постраждали четверо цивільних осіб.

«Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34..Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян», – написав Ігор Клименко.