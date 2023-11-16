Російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень.
Про це повідомляє з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
«Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. В умовах атак ворога енергетики ДТЕК Енерго продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.
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Російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень.
Про це повідомляє з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
«Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. В умовах атак ворога енергетики ДТЕК Енерго продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.