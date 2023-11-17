Російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба «Енергоатома».

Зазначається, що фейкове керівництво ЗАЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

«Такі дії некомпетентного та нелегітимного «керівництва» ЗАЕС від росатома ведуть до неминучої деградації обладнання і систем, важливих для безпеки станції. Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки — дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації ЗАЕС всі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії», — наголосив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

В компанії наголосили, що це є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

Нагадаємо, що попри витік реагентів із першого контура реактора в другий в енергоблоці № 5 Запорізької атомної електростанції, росіяни не переводять його у «холодний» стан.