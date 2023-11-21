Ввечері у понеділок, 20 листопада, в селищі Бандурка Первомайського району Миколаївщини водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на пішохода та залишив місце ДТП.

Постраждалий помер у кареті швидкої допомоги, повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Подія трапилася близько 22:00 по вулиці Центральній в селищі Бандурка.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 40-річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті швидкої допомоги при транспортуванні до лікарні.

Поліцейські оперативно встановили особу водія, ним виявився 22-річний мешканець району. Нині правоохоронці вилучили його авто, на якому було скоєно ДТП, та проводять із водієм слідчі дії.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці проводять розслідування усіх обставин автопригоди та встановлюють її причини. Призначено проведення низки експертиз.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 063-426-23-32, 102.

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада, на в’їзді в село Возсіятське Вознесенського району сталася ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса, вантажного фургона та легковика. Троє людей отримали травми.