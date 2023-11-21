Миколаївська ТЕЦ повністю припинила подачу тепла до Інгульського району та частини Центрального через аварію на тепломережі.

Про це повідомляє Миколаївська ТЕЦ.

Зазначається, що в Інгульський район повністю перекрита подача теплоносія через аварію на тепловій мережі. У Центральному районі:

по вулиці Артилерійській – проводяться ремонтні роботи;

вулиця 1-а Слобідська – закрита подача теплоносія, ведуться ремонтні роботи.

Зокрема, станом на вівторок, 21 листопада подають теплоносій:

в житлові будинки у квадраті вулиць між проспектом Центральним, вул. Потьомкінською, 3-ю Слобідською та 6-та Слобідською;

у квадраті вулиць між вулицями Потьомкінською, проспектом Центральним, вулицею Садовою та 3-ю Слобідською;

від 6-ї Слобідської до 3-ї Слобідської;

в житлові будинки в районі вулиці Чкалова та вулиці Садової;

Окрім того, планується запуск теплоносія вночі: вулиця Маріупольська, від вулиці Адмірала Макарова до вулиці Адміральської.

«Миколаївська ТЕЦ працює нон-стоп аби подати тепло в ваші оселі. Наразі всі міські служби активно допомагають у ліквідації аварійних ситуацій», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Миколаєві 14 листопада стартував опалювальний сезон, проте станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.