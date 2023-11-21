Миколаївська ТЕЦ повністю припинила подачу тепла до Інгульського району та частини Центрального через аварію на тепломережі.
Про це повідомляє Миколаївська ТЕЦ.
Зазначається, що в Інгульський район повністю перекрита подача теплоносія через аварію на тепловій мережі. У Центральному районі:
Зокрема, станом на вівторок, 21 листопада подають теплоносій:
Окрім того, планується запуск теплоносія вночі: вулиця Маріупольська, від вулиці Адмірала Макарова до вулиці Адміральської.
«Миколаївська ТЕЦ працює нон-стоп аби подати тепло в ваші оселі. Наразі всі міські служби активно допомагають у ліквідації аварійних ситуацій», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Миколаєві 14 листопада стартував опалювальний сезон, проте станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.
Миколаївська ТЕЦ повністю припинила подачу тепла до Інгульського району та частини Центрального через аварію на тепломережі.
Про це повідомляє Миколаївська ТЕЦ.
Зазначається, що в Інгульський район повністю перекрита подача теплоносія через аварію на тепловій мережі. У Центральному районі:
Зокрема, станом на вівторок, 21 листопада подають теплоносій:
Окрім того, планується запуск теплоносія вночі: вулиця Маріупольська, від вулиці Адмірала Макарова до вулиці Адміральської.
«Миколаївська ТЕЦ працює нон-стоп аби подати тепло в ваші оселі. Наразі всі міські служби активно допомагають у ліквідації аварійних ситуацій», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Миколаєві 14 листопада стартував опалювальний сезон, проте станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.