У Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, які викрали автомобіль

У Миколаєві двоє чоловіків викрали автомобіль. Фото: Нацполіція

Вночі 3 вересня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що біля будинку по проспекту Миру викрали її автомобіль ВАЗ-2107. Поліцейські затримали двох чоловіків, які викрали транспортний засіб.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що упродовж години правоохоронці розшукали викрадений автомобіль із пошкодженим колесом у мікрорайоні Намив та встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє миколаївців — 19 та 21 років.

Чоловіки розповіли, що вони разом перебували на проспекті Миру, де вживали спиртні напої. Після опівночі вони вирішили їхати додому, побачили припаркований біля будинку автомобіль і заволоділи ним.

Слідчі відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління поліції затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За узгодженням із прокуратурою слідчі поліції повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, що передбачає частина 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб».

За скоєний злочин чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Інгульському районі Миколаєва патрульні затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами.