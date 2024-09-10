У Миколаєві поліція затримала підозрюваного за нанесення травм. Ілюстраційне фото

Ввечері 8 вересня у Миколаєві зловмисник вдарив пляшкою по голові 40-річного чоловіка під час конфлікту. Потерпілого госпіталізували з травмою голови.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Миколаївській області.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий повертався додому та помітив у дворі багатоквартирного будинку незнайомця, який розпивав алкогольні напої, він зробив йому зауваження. Після чого між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник вдарив чоловіка скляною пляшкою по голові.

Правоохоронці знайшли та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили про підозру за «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що передбачає частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, ввечері 8 вересня у селі Зайчевське Миколаївського району 34-річного чоловіка побили, облили фарбою та підпалили.