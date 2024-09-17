Наслідки російського обстрілу в Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

У вівторок, 17 вересня, російська армія завдала масованого авіаційного удару по Сумах та області. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергомережу.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Росіяни обстріляли «Шахедами» об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення. Наразі аварійними бригадами поводяться відновлювальні роботи.

Мер Сум Олександр Лисенко, написав, щоб місцеві мешканці робимо запаси води, та заряджали гаджети, у кого є світло.

Наслідки російського обстрілу в Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

Внаслідок авіаудару були знеструмлені споживачі мережі в Сумах, у Сумському, Конотопському та Охтирському районах, а також Білопільської, Буринської, Лебединської, Путивльської, Тростянецької, Краснопільської та Великописарівської дільниць, написали в «Сумиобленерго».

Кореспондентка «Радіо Свобода» Альона Яцина, розповіла, що у Сумах вночі пролунали понад 10 вибухів.

«Електроенергії немає, зв’язку теж немає. Вода подається десь до 5 поверху більш-менш нормально, але зі зниженим тиском. Тролейбуси не ходять. Наскільки відомо, люди не постраждали», – додала вона.

Сили протиповітряної оборони під час нічної дронової атаки над Сумською областю знищили 16 «Шахедів».

Нагадаємо, на Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 7 російських безпілотників.