На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 18 пожеж
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- Даріна Мельничук
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13:00, 20 вересня, 2024
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На Миколаївщині минулої доби, 19 вересня, вогнеборці 18 разів залучались до гасіння пожеж. Горіли житлові будинки, чагарники та суха трава.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що у селі Чорноморка Миколаївського району сталась пожежа житлового будинку. Горіла покрівля та перекриття на площі 20 квадратних метри. Причина встановлюється.
У селі Прибузьке Галицинівської територіальної громади Миколаївського району горіли три житлових будинки. В одній з осель зайнялись утеплювач та речі домашнього вжитку, площа пожежі склала 15 квадратних метрів. У двох інших вогонь охопив загальну площу 95 квадратних метрів — палали покрівля та перекриття.
Також в Інгульському районі Миколаєва вогнеборці залучались до ліквідації пожежі в однокімнатній квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки, площею 10 квадратних метрів
Пізніше, в Центральному районі надзвичайники загасили пожежу перекриття та сміття в приміщенні будівлі, що не експлуатується на площі 60 квадратних метри.
У Первомайську сталась пожежа господарчої споруди, а у місті Вознесенськ та селищі Воскресенське Миколаївського району горіли літні кухні на території приватного домоволодіння.
Крім цього, 9 разів горіла суха трава, чагарники та сміття у Баштанському, Первомайському і Миколаївському районах.
Від ДСНС працювали 105 співробітників, 28 одиниць техніки та відділення МПО «Галицинове».
Нагадаємо, у Первомайську 18 вересня вогнеборці загасили дві пожежі. Горіла суха трава та господарча споруда на території приватного сектору.