  • пʼятниця

    20 вересня, 2024

  • 23.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 23.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 18 пожеж

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 19 вересня, вогнеборці 18 разів залучались до гасіння пожеж. Горіли житлові будинки, чагарники та суха трава.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у селі Чорноморка Миколаївського району сталась пожежа житлового будинку. Горіла покрівля та перекриття на площі 20 квадратних метри. Причина встановлюється.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

У селі Прибузьке Галицинівської територіальної громади Миколаївського району горіли три житлових будинки. В одній з осель зайнялись утеплювач та речі домашнього вжитку, площа пожежі склала 15 квадратних метрів. У двох інших вогонь охопив загальну площу 95 квадратних метрів — палали покрівля та перекриття.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також в Інгульському районі Миколаєва вогнеборці залучались до ліквідації пожежі в однокімнатній квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки, площею 10 квадратних метрів

Пізніше, в Центральному районі надзвичайники загасили пожежу перекриття та сміття в приміщенні будівлі, що не експлуатується на площі 60 квадратних метри.

У Первомайську сталась пожежа господарчої споруди, а у місті Вознесенськ та селищі Воскресенське Миколаївського району горіли літні кухні на території приватного домоволодіння.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Крім цього, 9 разів горіла суха трава, чагарники та сміття  у Баштанському, Первомайському і  Миколаївському районах.

Від ДСНС працювали 105 співробітників, 28 одиниць техніки та відділення МПО «Галицинове».

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Первомайську 18 вересня вогнеборці загасили дві пожежі. Горіла суха трава та господарча споруда на території приватного сектору.

Читайте також:

новини

«Миколаївелектротранс» побудує зарядну станцію для тролейбусів у Корабельному районі: роботи оцінили у ₴7,2 млн

Юлія Бойченко
новини

ПРООН до кінця року демонтує ще один зруйнований будинок у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві почався демонтаж зруйнованих ракетою підʼїздів будинку на Пограничній

Аліса Мелік-Адамян
новини

Президент Зеленський нагородив миколаївських паралімпійців та їх наставників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині — за Южноукраїнськ та Первомайськ голосуватимуть окремо

Аліса Мелік-Адамян

«Миколаївелектротранс» побудує зарядну станцію для тролейбусів у Корабельному районі

У Миколаєві почався демонтаж зруйнованих ракетою підʼїздів будинку на Пограничній

3 години тому

Одна миколаївська школа увійшла до ТОП-200 за результатами НМТ 2024, посівши 193 місце

Головне сьогодні