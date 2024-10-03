Вдарив знайомого ножем у живіт та подзвонив до поліції зізнатися: мешканцю Миколаївщини повідомили про підозру
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- Марія Хаміцевич
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17:00, 03 жовтня, 2024
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У Вознесенському районі Миколаївщини поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні ножових поранень місцевому мешканцю.
Йому загрожує до восьми років увʼязнення, повідомили у Поліції Миколаївської області.
За словами правоохоронців, чоловік сам подзвонив до поліції та зізнався, що накоїв.
Зазначається, що між 30-річним чоловіком та його 51-річним знайомим виникла сварка. Під час зʼясування стосунків молодший із чоловіків вдарив іншого ножем у живіт.
З місця події поліцейські вилучили ніж та направили його на експертне дослідження.
Чоловіка затримали та згодом повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару ножем у груди.