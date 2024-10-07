  • понеділок

    7 жовтня, 2024

  • 17.7°
    Гроза

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 17.7° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вдарив нареченого ножем у живіт: у Миколаєві підозрюють одного з гостей весілля

У Миколаєві підозрюють одного з гостей весілля у нападі на нареченого, фото: НацполіціяУ Миколаєві підозрюють одного з гостей весілля у нападі на нареченого, фото: Нацполіція

Під час весілля у Миколаєві на нареченого напали з ножем. Поліція затримала одного з гостей весілля, якого підозрюють у нападі.

Постраждалого відвезли до лікарні, повідомили у Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, нападника затримали та повідомили про підозру за частино 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». За скоєне йому загрожує до восьми років увʼязнення.

Ніж поліцейські вилучили та направили на проведення експертного дослідження. Також поліцейські встановили, що затриманий раніше вже притягався до кримінальної відповідальності та перебував у місцях позбавлення волі за скоєння злочинів проти життя та здоровʼя людей.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Раніше у Вознесенському районі Миколаївщини поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні ножових поранень місцевому мешканцю. За словами правоохоронців, чоловік сам подзвонив до поліції та зізнався, що накоїв.

Останні новини про: підозра

Підтримували збройну агресію РФ: миколаївця та директорку місцевої школи підозрюють у колабораціонізмі
Очолив управління окупаційного міністерства: мешканця Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораціонізмі
На Херсонщині судитимуть окупаційного очільника Олешківської адміністрації: йому загрожує до 10 років увʼязнення

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: підозра

На Херсонщині судитимуть окупаційного очільника Олешківської адміністрації: йому загрожує до 10 років увʼязнення
Очолив управління окупаційного міністерства: мешканця Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораціонізмі
Підтримували збройну агресію РФ: миколаївця та директорку місцевої школи підозрюють у колабораціонізмі

За вересень «Миколаївобленерго» замовило тендерів на понад ₴100 млн: їх витратять на спецодяг, трансформатори та аудит

Юлія Бойченко

У Миколаєві з нагоди Дня вчителя привітали та нагородили освітян

На Миколаївщині внаслідок ДТП загинула людина, ще троє травмувались

Вночі на Миколаївщині збили один «Шахед», а вчора обстрілами пошкоджені будинки у Лупареве та Дмитрівці

«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

КУЛЬТУРА

Даріна Мельничук