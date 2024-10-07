Вдарив нареченого ножем у живіт: у Миколаєві підозрюють одного з гостей весілля

У Миколаєві підозрюють одного з гостей весілля у нападі на нареченого, фото: Нацполіція

Під час весілля у Миколаєві на нареченого напали з ножем. Поліція затримала одного з гостей весілля, якого підозрюють у нападі.

Постраждалого відвезли до лікарні, повідомили у Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, нападника затримали та повідомили про підозру за частино 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». За скоєне йому загрожує до восьми років увʼязнення.

Ніж поліцейські вилучили та направили на проведення експертного дослідження. Також поліцейські встановили, що затриманий раніше вже притягався до кримінальної відповідальності та перебував у місцях позбавлення волі за скоєння злочинів проти життя та здоровʼя людей.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Раніше у Вознесенському районі Миколаївщини поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні ножових поранень місцевому мешканцю. За словами правоохоронців, чоловік сам подзвонив до поліції та зізнався, що накоїв.