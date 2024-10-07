У Миколаєві розшукують 9-річну дівчину
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- Даріна Мельничук
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16:40, 07 жовтня, 2024
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У Миколаєві поліція розшукує 9-річну Анастасію Бриль, яка пішла з дому і не повернулась.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.
Зазначається, що вранці, 6 жовтня, дівчина пішла з дому по проспекту Миру та до цього часу не повернулась, місце знаходження її невідоме.
Прикмети: зріст 135-137 см, худорлявої статури, волосся світлого кольору до плечей, закладене у хвостик.
Також була одягнена у кофту з капюшоном (худі) блакитного кольору, штани темно-синього кольору та крокси рожевого кольору.
Нагадаємо, в Миколаївській області 12 тисяч 774 дітей офіційно отримали статус «Дитина війни», який надається дітям, постраждалим внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
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