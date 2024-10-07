У Миколаєві розшукують 9-річну дівчину

Зникла 9-річна Анастасія Бриль. Фото: Нацполіція

У Миколаєві поліція розшукує 9-річну Анастасію Бриль, яка пішла з дому і не повернулась.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Зазначається, що вранці, 6 жовтня, дівчина пішла з дому по проспекту Миру та до цього часу не повернулась, місце знаходження її невідоме.

Прикмети: зріст 135-137 см, худорлявої статури, волосся світлого кольору до плечей, закладене у хвостик.

Також була одягнена у кофту з капюшоном (худі) блакитного кольору, штани темно-синього кольору та крокси рожевого кольору.

Нагадаємо, в Миколаївській області 12 тисяч 774 дітей офіційно отримали статус «Дитина війни», який надається дітям, постраждалим внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.