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Вчора на Миколаївщині двічі горіли будинки: зайнявся дах та перекриття

Пожежі у Миколаївській області 28 серпня, Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 28 серпня, Фото: ДСНС Миколаївщини

Впродовж 7 жовтня рятувальники загасили дві пожежі на території Миколаївської області. Обидві виникли у житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Снігурівці в Баштанському районі області загорівся дах житлового будинку. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу площею 3 квадратні метри.

Увечері в селі Щербані у Вознесенському районі зайнялось перекриття будинку. До гасіння залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони. Майже за годину пожежу вдалось ліквідувати на площі 30 квадратних метра. В обох епізодах причини пожеж встановлюються.

Раніше рятувальнки розповідали, що попри зниження температурних показників на Миколаївщині минулої доби виникло пʼять пожеж сухої рослинності. Також у приватному секторі виникли дві пожежі, обидві в Баштанському районі.

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