Минулої доби вогнеборці двічі гасили пожежі екосистемі Миколаївщини, також горів автомобіль
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- Марія Хаміцевич
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9:22, 09 жовтня, 2024
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Миколаївські вогнеборці 8 жовтня тричі залучались для ліквідації пожеж, які виникли в області. Горів сухостій та автомобіль.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За словами рятувальників, дві пожежі в екосистемах виникли в Очаківській та Воскресенській громадах Миколаївського району.
А автомобіль загорівся на приватній території. ВАЗ 2103 горів у селищі міського типу Доманівка у Вознесенському районі.
Під час гасіння автомобіля вогнеборцям також вдалося не допустили розповсюдження вогню на житловий будинок та гараж.
Раніше метеорологи попереджали, що у Миколаєві та області 9 жовтня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вони просять жителів бути обачними.
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