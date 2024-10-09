Минулої доби вогнеборці двічі гасили пожежі екосистемі Миколаївщини, також горів автомобіль

Пожежа у Миколаївській області 8 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські вогнеборці 8 жовтня тричі залучались для ліквідації пожеж, які виникли в області. Горів сухостій та автомобіль.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами рятувальників, дві пожежі в екосистемах виникли в Очаківській та Воскресенській громадах Миколаївського району.

А автомобіль загорівся на приватній території. ВАЗ 2103 горів у селищі міського типу Доманівка у Вознесенському районі.

Під час гасіння автомобіля вогнеборцям також вдалося не допустили розповсюдження вогню на житловий будинок та гараж.

Пожежа у Миколаївській області 8 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 8 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 8 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше метеорологи попереджали, що у Миколаєві та області 9 жовтня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вони просять жителів бути обачними.