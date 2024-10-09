Cиноптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині
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- Анна Гакман
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23:10, 09 жовтня, 2024
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Завтра, 10 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ IV клас
- Вознесенськ II клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків V клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Нагадаємо, миколаївські вогнеборці 8 жовтня тричі залучались для ліквідації пожеж, які виникли в області. Горів сухостій та автомобіль.
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