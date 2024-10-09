Cиноптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині

Завтра, 10 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ IV клас

Вознесенськ II клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, миколаївські вогнеборці 8 жовтня тричі залучались для ліквідації пожеж, які виникли в області. Горів сухостій та автомобіль.