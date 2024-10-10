Побив трубою по голові: жителя Миколаївщини підозрюють у нападі на знайомого

У Шевченківській громаді, що на Миколаївщині поліцейські затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі знайомого.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, тяжкі травми голови своєму знайомому чоловік завдав металопластиковою трубою після конфлікту.

За даними слідства, постраждалого госпіталізували, а чоловіку повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років увʼязнення.

Зазначається, що 8 жовтня до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу міста доставили 38-річного чоловіка з травмою голови.

Поліцейські встановили, що потерпілий є мешканцем Херсонщини і нещодавно оселився у громаді, де надавав допомогу по господарству 32-річному місцевому жителю. Напередодні ввечері чоловіки разом розпивали спиртні напої.

Згодом між ними виникла сварка, в ході якої чоловік металопластиковою трубою побив знайомого. Після чого залишив його на подвір’ї власного будинку. Чоловіку повідомили про підозру.

Жителя Миколаївщини підозрюють у нападі на знайомого, фото з місця події: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, на Одещині чоловік у стані алкогольного спʼяніння облив дружину легкозаймистою рідиною та підпалив. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.