Побив трубою по голові: жителя Миколаївщини підозрюють у нападі на знайомого
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- Марія Хаміцевич
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13:00, 10 жовтня, 2024
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У Шевченківській громаді, що на Миколаївщині поліцейські затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі знайомого.
Як повідомили у поліції Миколаївської області, тяжкі травми голови своєму знайомому чоловік завдав металопластиковою трубою після конфлікту.
За даними слідства, постраждалого госпіталізували, а чоловіку повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років увʼязнення.
Зазначається, що 8 жовтня до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу міста доставили 38-річного чоловіка з травмою голови.
Поліцейські встановили, що потерпілий є мешканцем Херсонщини і нещодавно оселився у громаді, де надавав допомогу по господарству 32-річному місцевому жителю. Напередодні ввечері чоловіки разом розпивали спиртні напої.
Згодом між ними виникла сварка, в ході якої чоловік металопластиковою трубою побив знайомого. Після чого залишив його на подвір’ї власного будинку. Чоловіку повідомили про підозру.
Нагадаємо, на Одещині чоловік у стані алкогольного спʼяніння облив дружину легкозаймистою рідиною та підпалив. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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