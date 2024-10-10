  • четвер

    10 жовтня, 2024

  • 22.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 22.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Побив трубою по голові: жителя Миколаївщини підозрюють у нападі на знайомого

У Шевченківській громаді, що на Миколаївщині поліцейські затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі знайомого.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, тяжкі травми голови своєму знайомому чоловік завдав металопластиковою трубою після конфлікту. 

За даними слідства, постраждалого госпіталізували, а чоловіку повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років увʼязнення.

Зазначається, що 8 жовтня до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу міста доставили 38-річного чоловіка з травмою голови.

Поліцейські встановили, що потерпілий є мешканцем Херсонщини і нещодавно оселився у громаді, де надавав допомогу по господарству 32-річному місцевому жителю. Напередодні ввечері чоловіки разом розпивали спиртні напої. 

Згодом між ними виникла сварка, в ході якої чоловік металопластиковою трубою побив знайомого. Після чого залишив його на подвір’ї власного будинку. Чоловіку повідомили про підозру.

Жителя Миколаївщини підозрюють у нападі на знайомого, фото з місця події: Поліція Миколаївської областіЖителя Миколаївщини підозрюють у нападі на знайомого, фото з місця події: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, на Одещині чоловік у стані алкогольного спʼяніння облив дружину легкозаймистою рідиною та підпалив. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У поліції попередили миколаївців про збій у роботі спецлінії 102: альтернативні номери
Гуляла вулицями міста: миколаївські поліцейські розшукали 9-річну дівчинку
На Миколаївщині вибухотехніки поліції знешкодили небезпечний касетний снаряд

Читайте також:

новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська
новини

Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Олена Козубовська
новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська
новини

Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині вибухотехніки поліції знешкодили небезпечний касетний снаряд
Гуляла вулицями міста: миколаївські поліцейські розшукали 9-річну дівчинку
У поліції попередили миколаївців про збій у роботі спецлінії 102: альтернативні номери

«Автострада» отримала підряд на будівництво тепломережі в Миколаєві за майже пів мільярда гривень

Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

6 годин тому

Вознесенське комунальне підприємство «Регспод» виграло конкурс і стягуватиме плату за паркування по місту

СУСПІЛЬСТВО

Альона Коханчук

Головне сьогодні