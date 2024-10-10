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На Миколаївщині 11 жовтня очікується високий рівень пожежної небезпеки

У п'ятницю, 11 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ IV клас 
  • Вознесенськ II клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків V клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 11 жовтня. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 11 жовтня. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, у Миколаєві 9 жовтня вогнеборці ліквідували три пожежі, одна з яких виникла в результаті ракетного удару.

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