На Миколаївщині 11 жовтня очікується високий рівень пожежної небезпеки

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У п'ятницю, 11 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, у Миколаєві 9 жовтня вогнеборці ліквідували три пожежі, одна з яких виникла в результаті ракетного удару.