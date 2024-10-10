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Через російський обстріл у Миколаєві виникла пожежа

Пожежа у Миколаєві 9 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаєві 9 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві 9 жовтня вогнеборці ліквідували три пожежі, одна з яких виникла в результаті ракетного удару.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Увечері ворог, попередньо крилатими ракетами, атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва. Пошкоджені складські будівлі, внаслідок чого виникла пожежа сухостою та сміття. Вогнеборці ліквідували займання площею 220 квадратних метра. Інформація про постраждалих не надходила, зазначили у ДСНС.

В інших двох випадках у Миколаєві горів сухостій на площі 500 квадратних метрів та автомобіль GEELY CK — 5 квадратних метрів.

Нагадаємо, що миколаївські вогнеборці 8 жовтня тричі залучались для ліквідації пожеж, які виникли в області. Горів сухостій та автомобіль.

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