Її загибель — це справжній удар, — Зеленський відреагував на смерть журналістки Вікторії Рощиної

Вікторія Рощина, ілюстраційне фото

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

«Для всіх нас в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії. Вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина», — відзначив глава держави.

За словами Зеленського для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель стала справжнім ударом.

Президент України зауважив, що у полоні рф залишаються ще багато журналістів, громадських діячів, керівників громад і звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року.