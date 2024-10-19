У Миколаєві пішохід загинув під колесами мотоцикла. Фото: поліція Миколаївщини

У суботу, 19 жовтня, 17-річний водій мотоцикла збив старенького чоловіка. Від важких травм потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася по вулиці Троїцькій біля будинку №28. За даними правоохоронців мотоциклом Bajaj Avenger керував 17-річний водій. На дорозі він збив 66-річного пішохода. Після події обох відвезли у лікарню, але постраждалий помер у реанімації.

У Миколаєві пішохід загинув під колесами мотоцикла. Фото: поліція Миколаївщини

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання до восьми років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що у Миколаєві 16 жовтня близько 17:50 в районі перехрестя проспекту Центрального та вулиці Садової автомобіль Skoda Octavia збив 14-річного пішохода.