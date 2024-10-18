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Поліцейські розшукали водія, який збив у центрі Миколаєва підлітка та втік з місця ДТП

ДТП у Миколаєві, Ілюстраційне фотоДТП у Миколаєві, Ілюстраційне фото

У Миколаєві 16 жовтня близько 17:50 в районі перехрестя проспекту Центрального та вулиці Садової автомобіль Skoda Octavia збив 14-річного пішохода.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, після ДТП водій автівки втік з місця події.

Перехожі викликали швидку для постраждалого підлітка. Зазначається, що за результатами медобстеження у хлопця діагностували незначні ушкодження. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За словами поліції, за годину, за допомогою можливостей відеокамер, під’єднаних до міської системи «Безпечне місто», вдалося встановити автомобіль та особу водія.

Автівку правоохоронці вилучили. А дії водія кваліфікували за статтею 122-4 та статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що у Миколаївській області 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня стались три дорожньо-транспортні пригоди, до ліквідації наслідків яких довелось залучати рятувальників. На двох з них загинули люди.

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