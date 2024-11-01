На Миколаївщині незаконно вирубали понад 340 дерев: збитки склали ₴2,5 млн

Вирубка дерев, фото з відкритих джерел

На території Мостівської громади в Миколаївській області з серпня 2024 року зафіксовано незаконну вирубку понад 340 дерев.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У пресслужбі інспекції зазначили, що збитки, завдані довкіллю, оцінюються у майже 2,5 мільйона гривень.

«Розпочато чотири кримінальних провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 246 Кримінального Кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно біля села Новомихайлівка Новобузької територіальної громади на Миколаївщині виявили двох чоловіків, які незаконно пиляли дерева. Зазначається, що чоловіки за допомогою бензопили спиляли дерева породи «В’яз», діаметрами стовбурів від 19 до 29 сантиметрів. Наразі порушників притягнули до адміністративної відповідальності.