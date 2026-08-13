Вирубали 487 дерев у Вознесенському районі: п’ятьох чоловіків судитимуть за збитки на ₴2,9 млн

На Миколаївщині судитимуть групу за незаконну вирубку дерев на 2,9 млн грн. Фото нацполіції

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо п’яти жителів Вознесенського району, яких обвинувачують у незаконній вирубці дерев на території Веселинівської громади.

Про це повідомили у Головному управлінні Національно поліції в Миколаївській області.

Обвинувальний акт направлено до суду, чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

За даними слідства, 30-річний житель Вознесенського району організував групу з чотирьох знайомих. З вересня 2025 року по березень 2026 року вони спиляли 487 сироростучих дерев у лісосмугах та насадженнях Укрзалізниці.

На Миколаївщині судитимуть групу за незаконну вирубку дерев на 2,9 млн грн. Фото нацполіції На Миколаївщині судитимуть групу за незаконну вирубку дерев на 2,9 млн грн. Фото нацполіції

Деревину вивозили, розпилювали та готували для продажу, а отримані гроші розподіляли між собою.

Унаслідок дій чоловіків Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу зазнала збитків на суму майже 2,9 мільйона гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковано за частинами 2 та 4 статті 246 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у серпні 2026 року стало відомо, що семеро жителів Первомайщини постануть перед судом за незаконну вирубку лісосмуг, якою завдали збитків майже на 2,7 мільйона гривень.