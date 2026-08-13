Вирубали 487 дерев у Вознесенському районі: п’ятьох чоловіків судитимуть за збитки на ₴2,9 млн
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо п’яти жителів Вознесенського району, яких обвинувачують у незаконній вирубці дерев на території Веселинівської громади.
Про це повідомили у Головному управлінні Національно поліції в Миколаївській області.
Обвинувальний акт направлено до суду, чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.
За даними слідства, 30-річний житель Вознесенського району організував групу з чотирьох знайомих. З вересня 2025 року по березень 2026 року вони спиляли 487 сироростучих дерев у лісосмугах та насадженнях Укрзалізниці.
Деревину вивозили, розпилювали та готували для продажу, а отримані гроші розподіляли між собою.
Унаслідок дій чоловіків Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу зазнала збитків на суму майже 2,9 мільйона гривень.
Дії обвинувачених кваліфіковано за частинами 2 та 4 статті 246 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у серпні 2026 року стало відомо, що семеро жителів Первомайщини постануть перед судом за незаконну вирубку лісосмуг, якою завдали збитків майже на 2,7 мільйона гривень.
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