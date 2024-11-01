Армія РФ атакувала багатоповерхівку в Сумах: є поранені
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- Даріна Мельничук
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22:25, 01 листопада, 2024
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В пʼятницю, 1 листопада, російські війська атакували безпілотником багатоповерхівку в Сумах. Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Зазначається, що росіяни атакували безпілотником типу «Shahed» житловий квартал.
«Засіб ураження пошкодив 9-поверховий будинок. За попередніми даними, постраждало 5 цивільних осіб — 2 жінки та 3 чоловіка», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, через удар 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Це два багатоквартирні будинки, повідомили в філії «Газмережі».
Нагадаємо, 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини.
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