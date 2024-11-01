Армія РФ атакувала багатоповерхівку в Сумах: є поранені

Росіяни атакували житловий квартал у Сумах. Фото: Суспільне Суми

В пʼятницю, 1 листопада, російські війська атакували безпілотником багатоповерхівку в Сумах. Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що росіяни атакували безпілотником типу «Shahed» житловий квартал.

«Засіб ураження пошкодив 9-поверховий будинок. За попередніми даними, постраждало 5 цивільних осіб — 2 жінки та 3 чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, через удар 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Це два багатоквартирні будинки, повідомили в філії «Газмережі».

Росіяни атакували житловий квартал у Сумах. Фото: Суспільне Суми

Росіяни атакували житловий квартал у Сумах. Фото: Суспільне Суми

Росіяни атакували житловий квартал у Сумах. Фото: Суспільне Суми

Росіяни атакували житловий квартал у Сумах. Фото: Суспільне Суми

Нагадаємо, 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини.