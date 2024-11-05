Від 15 років тюрми до довічного: СБУ затримала трьох підозрюваних у співпраці з окупантами на Херсонщині

СБУ затримала підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: пресслужба СБУ

На Херсонщині Служба безпеки України затримала трьох жителів, яких підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Одна з підозрюваних, мешканка Херсона, працювала на російську воєнну розвідку, коригуючи ворожий вогонь по позиціях Сил оборони. Вона пересувалася територією громади на скутері, збираючи інформацію про розташування українських військ, та передавала її у вигляді скріншотів з позначками на гугл-картах.

СБУ затримала підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: пресслужба СБУ СБУ затримала підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: пресслужба СБУ

Другим затриманим став 60-річний колишній правоохоронець, який під час окупації Херсона обійняв посаду «заступника з правових питань» в окупаційній адміністрації. Він був залучений до підготовки псевдореферендуму щодо приєднання регіону до Росії.

Третя підозрювана, також мешканка Херсона, під час окупації працювала у фейковому «головному управлінні МВС РФ по Херсонській області» і займалася примусовою «паспортизацією» місцевих жителів.

СБУ затримала підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: пресслужба СБУ СБУ затримала підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: пресслужба СБУ СБУ затримала підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: пресслужба СБУ

У відомстві зазначили, що затриманим повідомили про підозру за статтями державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та колабораційна діяльність Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили СБУ спільно з Національною поліцією та обласною прокуратурою.

Раніше повідомлялось, що жителя Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораційній діяльності, під час окупації регіону він очолив незаконний орган влади.

Реклама

Раніше повідомлялось, що поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що у Херсоні судитимуть колишню доцентку кафедри одного з вишів міста за підозрою у колабораціонізмі. Жінка обійняла посаду в університеті, організовувала навчання за стандартами Росії і долучалась до заходів на підтримку окупантів.

Раніше двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.