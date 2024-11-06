Українські студенти складають майже половину іноземців у польських університетах, — ЗМІ

Український та польський прапори, фото з відкритих джерел

На кінець 2023-2024 навчального року у вищих навчальних закладах Польщі навчалося приблизно 102,7 тисячі іноземних студентів, з яких 45,5 тисячі (45%) становили громадяни України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства науки і вищої освіти Польщі у відповідь на запит «Укрінформу».

Згідно з даними відомства, минулого року до польських університетів вступили 19,9 тисячі студентів з України, причому більшість із них обрали для навчання приватні заклади.

«Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі. У тому числі 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі — у державних та 0,2 тисячі — у церковних університетах», — повідомили у міністерстві.

У міністерстві наголосили, що українські студенти, на яких поширюється дія спеціального закону про підтримку у зв'язку зі збройним конфліктом, звільнені від оплати за денне навчання польською мовою в державних університетах.

«Крім того, вони можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання на підставі декларації про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви. Громадяни України, на яких поширюється дія цього спецзакону, також мають право претендувати на отримання стипендії ректора, стипендії для інвалідів та допомогу на загальних правилах для іноземних студентів», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, 53% поляків готові приймати українських біженців, що є найнижчим показником порівняно з березнем 2022 року, коли підтримка становила 94%.