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Кількість загиблих через атаку росіян по Запоріжжю зросла до 9

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВАНаслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВА

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Запоріжжю 7 листопада зросла до дев'яти.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що серед загиблих 1-річна дитина. Крім того, 15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у лікарнях. 

У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Іван Федоров зазначив, що постраждалому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий.

«Сьогодні в Запоріжжі День жалоби за загиблими від учорашнього російського обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя дев’ятьох цивільних людей. У тому числі 1-річного хлопчика. Вічна пам'ять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких», — написав Іван Федоров.

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВАНаслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВА
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВАНаслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВА
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВАНаслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВА
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВАНаслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВА
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВАНаслідки удару по Запоріжжю. Фото Запорізька ОВА

Нагадаємо, що 7 листопада російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Наразі вже відомо про одного загиблого та 18 постраждалих внаслідок удару авіабомб. Кількість постраждалих уточнюється.

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