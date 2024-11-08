Кількість загиблих через атаку росіян по Запоріжжю зросла до 9
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- Альона Коханчук
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11:49, 08 листопада, 2024
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Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Запоріжжю 7 листопада зросла до дев'яти.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він зазначив, що серед загиблих 1-річна дитина. Крім того, 15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у лікарнях.
У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Іван Федоров зазначив, що постраждалому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий.
«Сьогодні в Запоріжжі День жалоби за загиблими від учорашнього російського обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя дев’ятьох цивільних людей. У тому числі 1-річного хлопчика. Вічна пам'ять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких», — написав Іван Федоров.
Нагадаємо, що 7 листопада російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Наразі вже відомо про одного загиблого та 18 постраждалих внаслідок удару авіабомб. Кількість постраждалих уточнюється.
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