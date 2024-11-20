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Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 8 Слобідська;
  • вул. Каразіна;
  • вул. Степова;
  • вул. 1 Військова;
  • вул. 2 Військова;
  • вул. Конопатна;
  • пр. Центральний.
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Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Кур'єрський;
  • пр. Центральний;
  • вул. Рюміна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 4 Прибузький;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Прибузька;
  • пров. Колективний;
  • пров. 5 Прибузький;
  • вул. Димова;
  • вул. Л. Українки;
  • вул. Степова;
  • вул. Сухопутних Військ України;
  • вул. Східна;
  • вул. Пересадівська;
  • вул. Успенська;
  • вул. Ветеранів;
  • вул. Е. Димитрова;
  • вул. 8 Слобідська;
  • вул. Каразіна;
  • вул. Степова;
  • вул. 1 Військова;
  • вул. 2 Військова;
  • вул. Конопатна;
  • пр. Центральний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. 3 Гайдамацька;
  • вул. 1 Гайдамацька;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Слов'янська;
  • вул. С. Цвєтка.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень

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