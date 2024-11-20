Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси
-
- Анна Гакман
-
•
-
8:00, 20 листопада, 2024
-
Сьогодні, 20 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 8 Слобідська;
- вул. Каразіна;
- вул. Степова;
- вул. 1 Військова;
- вул. 2 Військова;
- вул. Конопатна;
- пр. Центральний.
Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Кур'єрський;
- пр. Центральний;
- вул. Рюміна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. 4 Прибузький;
- пр. Богоявленський;
- вул. Прибузька;
- пров. Колективний;
- пров. 5 Прибузький;
- вул. Димова;
- вул. Л. Українки;
- вул. Степова;
- вул. Сухопутних Військ України;
- вул. Східна;
- вул. Пересадівська;
- вул. Успенська;
- вул. Ветеранів;
- вул. Е. Димитрова;
- вул. 8 Слобідська;
- вул. Каразіна;
- вул. Степова;
- вул. 1 Військова;
- вул. 2 Військова;
- вул. Конопатна;
- пр. Центральний.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. 3 Гайдамацька;
- вул. 1 Гайдамацька;
- вул. Карла Кнорре;
- вул. Слов'янська;
- вул. С. Цвєтка.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.
Останні новини про: Відключення електроенергії