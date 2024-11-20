Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 8 Слобідська;

вул. Каразіна;

вул. Степова;

вул. 1 Військова;

вул. 2 Військова;

вул. Конопатна;

пр. Центральний.

Реклама

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Кур'єрський;

пр. Центральний;

вул. Рюміна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 4 Прибузький;

пр. Богоявленський;

вул. Прибузька;

пров. Колективний;

пров. 5 Прибузький;

вул. Димова;

вул. Л. Українки;

вул. Степова;

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Східна;

вул. Пересадівська;

вул. Успенська;

вул. Ветеранів;

вул. Е. Димитрова;

вул. 8 Слобідська;

вул. Каразіна;

вул. Степова;

вул. 1 Військова;

вул. 2 Військова;

вул. Конопатна;

пр. Центральний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 3 Гайдамацька;

вул. 1 Гайдамацька;

вул. Карла Кнорре;

вул. Слов'янська;

вул. С. Цвєтка.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.