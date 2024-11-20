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З 21 листопада відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла, — «Миколаївобленерго»

Відзавтра, 21 листопада, відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла.

Як повідомляє «Миколаївобленерго», опівночі відбудеться перехід на графік третьої декади.

«Нагадуємо, що рівно опівночі в ніч на 21 листопада переходимо на графік третьої декади», — додали у пресслужбі.

Новий графік відключення світла, ілюстрація: «Миколаївобленерго»Новий графік відключення світла, ілюстрація: «Миколаївобленерго»

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень

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