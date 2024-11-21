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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 21 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Мала Морська;
  • вул. Севастопольська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Даля.
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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. Заводська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 3 Прибузький;
  • вул. Прибузька;
  • вул. Залізнична;
  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. Легкопромівська;
  • вул. 3 Інгульська;
  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. Крутова;
  • вул. 1 Інгульська.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень

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