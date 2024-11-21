Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 21 листопада, 2024
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Сьогодні, 21 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Мала Морська;
- вул. Севастопольська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. Громадянська;
- вул. Даля.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 1 Слобідська;
- вул. Заводська.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. 3 Прибузький;
- вул. Прибузька;
- вул. Залізнична;
- вул. 2 Інгульська;
- вул. 2 Набережна;
- вул. Легкопромівська;
- вул. 3 Інгульська;
- вул. 6 Інгульська;
- вул. Крутова;
- вул. 1 Інгульська.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.
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