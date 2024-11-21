Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 21 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Мала Морська;

вул. Севастопольська;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. Громадянська;

вул. Даля.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 1 Слобідська;

вул. Заводська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 3 Прибузький;

вул. Прибузька;

вул. Залізнична;

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. Легкопромівська;

вул. 3 Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. Крутова;

вул. 1 Інгульська.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.