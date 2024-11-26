Завтра в одному із мікрорайонів Снігурівки тимчасово відключать воду

Завтра, 27 листопада з 08:00 до 17:00 години у Снігурівці тимчасово відключать водопостачання в мікрорайоні «Птахофабрика» через ремонтні роботи на електромережах.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Жителям рекомендують зробити запаси води для власних потреб.

«Водопостачання у зазначеному мікрорайоні буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт та подачі електроенергії до насосної станції. Просимо мешканців мікрорайону «Птахофабрика» з розумінням поставитися до даної ситуації та рекомендуємо зробити відповідні запаси води для забезпечення власних потреб», – йдеться у повідомленні.

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Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «МикВісті» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.