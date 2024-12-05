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На Миколаївщині за добу виникло шість пожеж: горіли будинки, авто та сміття

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської областіПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області

Вчора, 4 грудня, та в ніч на 5 грудня на території Миколаївщини виникло шість пожеж. Чотири рази горіло в житловому секторі.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, в Баштанці вдень загорілась будівля, яка не експлуатується. Пожежу загасили на площі 20 квадратних метрів.

У Миколаєві надвечір зайнялась обшивка димоходу приватного будинку. Вогнеборці оперативно ліквідували горіння на незначній площі.

У Південноукраїнську близько 18:30 загорілось у приміщенні кухні трьохкімнатної квартири на третьому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Тут господарі вчасно відреагували та встигли загасили займання до прибуття підрозділу ДСНС.

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Також вночі, вже 5 грудня, у Новому Бузі горіла господарча споруда на території приватного будинку. Пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів.

Серед інших випадків вчора також зареєстрована одна пожежа автомобіля в Миколаївському районі та сміття на відкритій території у Миколаєві.

У ДСНС також повідомляли, що у Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Слід зазначити, що загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше рятувальники наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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