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Видавав себе за чиновника: у Миколаєві поліція затримала чоловіка за підозрою у махінаціях з житлом

У Миколаєві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з нерухомістю. Фото: Національна поліціяУ Миколаєві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з нерухомістю. Фото: Національна поліція

У Миколаєві поліцейські викрили чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві.

Підозрюваний знаходив оголошення про продаж нерухомості на онлайн-платформах, телефонував до продавців та обіцяв придбати житло за бюджетні кошти громади, повідомляють у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Коли власники погоджувалися, він надавав їм реквізити банківського рахунку свого знайомого для сплати за оформлення документів.

Встановлено, що протягом кількох місяців 33-річний мешканець Миколаєва, використовуючи мережу інтернет, шукав оголошення про продаж нерухомості по всій Україні.

«Щоразу, щоб продати житло, власникам начебто необхідно було сплатити від 10 до 12 тисяч гривень для оформлення документів щодо покупки нерухомості. Зловмисник запевняв, що згодом витрачені гроші їм будуть повернуті з бюджету громади», — йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції Миколаївської області.

Чоловіка затримали під час обшуку його житла, де вилучили речові докази.

У Миколаєві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з нерухомістю. Фото: Національна поліціяУ Миколаєві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з нерухомістю. Фото: Національна поліція

Поліцейські повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Йому загрожує до трьох років ув’язнення. Відомо, що підозрюваний вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють його можливу причетність до інших подібних злочинів.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині підрядника підозрюють у привласненні 800 тисяч гривень на ремонті укриття в Очакові.

Також у Миколаївському районному управлінні поліції запровадили систему обліку всіх дій щодо затриманих осіб Custody Records.

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