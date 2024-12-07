На Миколаївщині очікується сильний вітер: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Вітряно, фото: Senfil

У найближчі години на Миколаївщині прогнозують посилення південно-східного вітру до 15–20 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За словами синоптиків, жовтий рівень небезпеки збережеться до кінця доби 7 грудня.

«Найближчі 1-2 години по Миколаївській області та Миколаєву очікується посилення південно-східного вітру, 15 - 20 м/с. Збережеться до кінця доби. І рівень небезпечності – жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.