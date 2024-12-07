Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: перелік населених пунктів

Відключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 7 грудня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:

Врадіївка:

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вул. Котляревського;

вул. Миколаївська;

вул. Д. Дяченка.

Єланець:

вул. Набережна.

Гражданка:

вул. Степова;

вул. Красилівська;

вул. Шевченка.

Ясногородка:

вул. 1 Травня;

вул. Центральна;

вул. Спортивна;

вул. Степова;

вул. Шкільна;

вул. Молодіжна;

вул. Садова;

вул. Будівельників;

вул. Вишнева.

Новоявленка:

вул. Шевченка;

вул. Радужная.

Півні:

вул. Інтернаціональна.

Нагадаємо, у Миколаївській області сьогодні, 7 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відключатимуть одну чергу в період з 9:00 до 20:00 години.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.