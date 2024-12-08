На Миколаївщині 8 грудня буде тепло та без істотних опадів, — гідрометцентр
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- Анна Гакман
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3:37, 08 грудня, 2024
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На Миколаївщині сьогодні, 8 грудня, прогнозується мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер східний, зі швидкістю 6-11 м/с.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, температура повітря в області:
- уночі становитиме від +1°С до +6°С,
- удень підніметься до +5°С до +10°С.
У Миколаєві:
- уночі буде +3°С до +5°С,
- удень температура сягне +7°С до +9°С.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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