На Миколаївщині 8 грудня буде тепло та без істотних опадів, — гідрометцентр

На Миколаївщині 8 грудня буде тепло та без істотних опадів, фото: Realist

На Миколаївщині сьогодні, 8 грудня, прогнозується мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер східний, зі швидкістю 6-11 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря в області:

уночі становитиме від +1°С до +6°С,

удень підніметься до +5°С до +10°С.

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У Миколаєві:

уночі буде +3°С до +5°С,

удень температура сягне +7°С до +9°С.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: