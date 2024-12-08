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На Миколаївщині 8 грудня буде тепло та без істотних опадів, — гідрометцентр

На Миколаївщині 8 грудня буде тепло та без істотних опадів, фото: RealistНа Миколаївщині 8 грудня буде тепло та без істотних опадів, фото: Realist

На Миколаївщині сьогодні, 8 грудня, прогнозується мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер східний, зі швидкістю 6-11 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря в області:

  • уночі становитиме від +1°С до +6°С,
  • удень підніметься до +5°С до +10°С.
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У Миколаєві:

  • уночі буде +3°С до +5°С,
  • удень температура сягне +7°С до +9°С.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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