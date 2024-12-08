  • неділя

    8 грудня, 2024

  • 4.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • 4.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві під час ремонту труби постраждав працівник аварійної бригади: його дістали з «технічної ями», зараз він у лікарні

У Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНСУ Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНС

У центрі Миколаєва під час проведення ремонтних робіт травмовано співробітника аварійної бригади.

Сталось це вдень, 8 грудня, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

У Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНСУ Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНС
У Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНСУ Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНС
У Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНСУ Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНС

Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою жорстких нош та мотузки підняли постраждалого із «технічної ями» на поверхню. Чоловіка передали бригаді швидкої медичної допомоги, лікарі госпіталізували його до медичного закладу.

Від ДСНС залучались 8 рятувальників, 2 спецавтомобіля. Також на місці працювали співробітники правоохоронних органів.

У Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНСУ Миколаєві під час ремонту труби 8 грудня постраждав працівник аварійної бригади, фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 грудня під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 67-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють. 

Останні новини про: Ремонт

«Обласний яхт-клуб» у Миколаєві до кінця року хочуть відремонтувати за понад ₴4 млн
На Миколаївщині за рік облаштували 164 нових укриття, — ОВА
Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу інклюзивну автошколу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

Анна Гакман
новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Ремонт

Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»
На Миколаївщині за рік облаштували 164 нових укриття, — ОВА
«Обласний яхт-клуб» у Миколаєві до кінця року хочуть відремонтувати за понад ₴4 млн

На проєкт будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район Миколаєва витратять ₴213 тисяч

Юлія Бойченко

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

«Багато залежить від сил і засобів», – сапери обстежили вже більше третини потенційно замінованих земель Миколаївщини