У Миколаєві під час ремонту труби постраждав працівник аварійної бригади: його дістали з «технічної ями», зараз він у лікарні
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- Юлія Бойченко
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13:44, 08 грудня, 2024
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У центрі Миколаєва під час проведення ремонтних робіт травмовано співробітника аварійної бригади.
Сталось це вдень, 8 грудня, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою жорстких нош та мотузки підняли постраждалого із «технічної ями» на поверхню. Чоловіка передали бригаді швидкої медичної допомоги, лікарі госпіталізували його до медичного закладу.
Від ДСНС залучались 8 рятувальників, 2 спецавтомобіля. Також на місці працювали співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, 8 грудня під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 67-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють.
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