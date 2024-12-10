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Чинного та ексголову Господарського суду Львівщини підозрюють у вимаганні $1 млн хабаря: поки їх не затримали

Національне антикорупційне бюро України викрило суддів на хабарництві. Фото НАБУНаціональне антикорупційне бюро України викрило суддів на хабарництві. Фото НАБУ

Правоохоронці оголосили підозри чинному та колишньому головам Господарського суду Львівщини, які підозрюються у вимаганні 1 мільйонів доларів хабаря.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України

Нагадаємо, що 6 грудня ЗМІ повідомляли, що під час обшуків в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького знайшли мільйон доларів. Тоді офіційної інформації не було.

Наразі правоохоронці вказують, що 1 мільйон гривень підозрювані вимагали від представника приватної компанії. Вони обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

Правоохоронці задокументували передачу частини суми — 75 тисяч доларів.

Суддям оголосили підозру за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Однак про затримання підозрюваних не повідомляється, лише зазначається, що встановлюється причетність інших суддів.

Нагадаємо, що у жовтні Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм. 

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