Чинного та ексголову Господарського суду Львівщини підозрюють у вимаганні $1 млн хабаря: поки їх не затримали
-
- Альона Коханчук
-
•
-
10:40, 10 грудня, 2024
-
Правоохоронці оголосили підозри чинному та колишньому головам Господарського суду Львівщини, які підозрюються у вимаганні 1 мільйонів доларів хабаря.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України
Нагадаємо, що 6 грудня ЗМІ повідомляли, що під час обшуків в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького знайшли мільйон доларів. Тоді офіційної інформації не було.
Наразі правоохоронці вказують, що 1 мільйон гривень підозрювані вимагали від представника приватної компанії. Вони обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.
Правоохоронці задокументували передачу частини суми — 75 тисяч доларів.
Суддям оголосили підозру за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Однак про затримання підозрюваних не повідомляється, лише зазначається, що встановлюється причетність інших суддів.
Нагадаємо, що у жовтні Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм.
Останні новини про: Суд