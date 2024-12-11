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Розслідування щодо дефіциту квитків: поліція обшукує потяги «Укрзалізниці»

правоохоронці проводять слідчі дії на деяких об’єктах «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниці»правоохоронці проводять слідчі дії на деяких об’єктах «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниці»

У середу, 11 грудня, правоохоронці проводять слідчі дії на деяких об’єктах «Укрзалізниці» щодо зловживання посадовцями з міжнародними пасажирськими перевезеннями..

Про це повідомили в Національній поліції та «Укрзалізниці».

Зазначається, що дії підозрюваних призвели до значних збитків і штучного дефіциту квитків на найпопулярніші залізничні маршрути.

Обшуки відбудуться вдома у службовців, причетних до схем, в офісі підрозділу «Укрзалізниці», а також у потягах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття.

правоохоронці проводять слідчі дії на деяких об’єктах «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниці»правоохоронці проводять слідчі дії на деяких об’єктах «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниці»
правоохоронці проводять слідчі дії на деяких об’єктах «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниці»правоохоронці проводять слідчі дії на деяких об’єктах «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниці»

Правоохоронці просять пасажирів сприяти їм. В то же час  в «Укрзалізниці» кажуть, що поліція узгодила з ними свої дії.

«За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 18 листопада правоохоронці провели обшуки у п’яти підозрюваних в спекуляції на квитках. Слідчі вилучили докази, а фігурантам загрожує до 15 років тюрми. Зазначається, що обшуки пройшли за місцем проживання підозрюваних у Києві та області. 

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