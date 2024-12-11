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Завтра на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця

На Миколаївщині прогнозують ожеледицю. Фото: UnsplashНа Миколаївщині прогнозують ожеледицю. Фото: Unsplash

На дорогах Миколаївщини завтра, 12 грудня, очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, швидкістю 15-20 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, буде перший рівень небезпечності.

«Протягом доби 12 грудня по Миколаївській області та Миколаєву очікується північно-західний вітер, 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Збережеться протягом доби 13 грудня», — йдеться у повідомленні.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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