Завтра на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця
-
- Анна Гакман
-
•
-
23:04, 11 грудня, 2024
-
На дорогах Миколаївщини завтра, 12 грудня, очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, швидкістю 15-20 м/с.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, буде перший рівень небезпечності.
«Протягом доби 12 грудня по Миколаївській області та Миколаєву очікується північно-західний вітер, 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Збережеться протягом доби 13 грудня», — йдеться у повідомленні.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
-
Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
-
Уникайте різких маневрів і гальмувань.
-
Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
-
У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
Останні новини про: Прогноз погоди