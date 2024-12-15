На Миколаївщині у будинку під час пожежі постраждав чоловік

На Миколаївщині на пожежі постраждав чоловік. Фото: ДСНС

На Миколаївщині минулої доби горіло два житлові будинки. В одному із них постраждав власник, його з опіками відвезли у лікарню.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Протягом доби на Миколаївщині зареєстровано 4 пожежі

Перша пожежа сталася у селі Кінецьпіль Первомайського району. У будинку горів утеплювач димохідної труби. Пожежу загасили вогнеборці.

На Миколаївщині у будинку горів утеплювач димохідної труби. Фото: ДСНС

Інша пожежа сталася у селі Острівка Куцурубської громади Миколаївського району. Горів житловий будинок. Постраждав його власник. Він отримав опіки спини й ніг та доставлений каретою швидкої допомоги до лікарні. Вогнеборці приборкали пожежу площею 30 квадратних метрів.

На Миколаївщині на пожежі постраждав чоловік. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у неділю, 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 70-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють.