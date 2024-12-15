На Миколаївщині у будинку під час пожежі постраждав чоловік
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- Альона Коханчук
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10:27, 15 грудня, 2024
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На Миколаївщині минулої доби горіло два житлові будинки. В одному із них постраждав власник, його з опіками відвезли у лікарню.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Протягом доби на Миколаївщині зареєстровано 4 пожежі
Перша пожежа сталася у селі Кінецьпіль Первомайського району. У будинку горів утеплювач димохідної труби. Пожежу загасили вогнеборці.
Інша пожежа сталася у селі Острівка Куцурубської громади Миколаївського району. Горів житловий будинок. Постраждав його власник. Він отримав опіки спини й ніг та доставлений каретою швидкої допомоги до лікарні. Вогнеборці приборкали пожежу площею 30 квадратних метрів.
Нагадаємо, що у неділю, 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 70-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють.
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