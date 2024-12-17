Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 17 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. П. Саксаганського;

пр. Героїв України;

Тернівська розвилка.

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Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Олександра Довженка;

вул. Казарського;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. О. Клетікова;

вул. Погранична;

вул. 9 Слобідська;

вул. 10 Лінія;

вул. Повздовжня;

вул. 9 Лінія;

вул. 8 Лінія.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Єлізарова;

пров. Чорноморського козацтва;

вул. Бузького козацтва;

вул. Комарова;

вул. Благодійна;

вул. Силікатна;

вул. Верхня;

вул. Отрадна;

вул. Чорноморського козацтва;

пров. 5 Нагірний;

вул. Нагірна;

пров. З Нагірний;

пров. Квітневий;

пров. 4 Нагірний;

пров. 2 Нагірний;

вул. Волонтерська.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.