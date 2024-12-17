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Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 17 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. П. Саксаганського;
  • пр. Героїв України;
  • Тернівська розвилка.
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Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. Казарського;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. О. Клетікова;
  • вул. Погранична;
  • вул. 9 Слобідська;
  • вул. 10 Лінія;
  • вул. Повздовжня;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. 8 Лінія.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Єлізарова;
  • пров. Чорноморського козацтва;
  • вул. Бузького козацтва;
  • вул. Комарова;
  • вул. Благодійна;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Верхня;
  • вул. Отрадна;
  • вул. Чорноморського козацтва;
  • пров. 5 Нагірний;
  • вул. Нагірна;
  • пров. З Нагірний;
  • пров. Квітневий;
  • пров. 4 Нагірний;
  • пров. 2 Нагірний;
  • вул. Волонтерська.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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