Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 17 грудня, 2024
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Сьогодні, 17 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. П. Саксаганського;
- пр. Героїв України;
- Тернівська розвилка.
Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Казарського;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. О. Клетікова;
- вул. Погранична;
- вул. 9 Слобідська;
- вул. 10 Лінія;
- вул. Повздовжня;
- вул. 9 Лінія;
- вул. 8 Лінія.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Єлізарова;
- пров. Чорноморського козацтва;
- вул. Бузького козацтва;
- вул. Комарова;
- вул. Благодійна;
- вул. Силікатна;
- вул. Верхня;
- вул. Отрадна;
- вул. Чорноморського козацтва;
- пров. 5 Нагірний;
- вул. Нагірна;
- пров. З Нагірний;
- пров. Квітневий;
- пров. 4 Нагірний;
- пров. 2 Нагірний;
- вул. Волонтерська.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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